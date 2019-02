Présidentielle en Algérie : Ghediri donne sa version sur les frontières fermées avec le Maroc

Le candidat déclaré à l'élection présidentielle en Algérie, prévues en avril, le général à la retraite Ali Ghediri, commence à décliner timidement quelques grands axes de sa politique étrangère.

Hier, dans une déclaration accordée au média TSA, le général algérien a abordé des sujets qu’il n’avait pas évoqués lors de sa conférence de presse du 27 janvier, organisée dans un grand hôtel d’Alger.

Cette fois le Maroc y est présent. Sur la réouverture des frontières terrestres fermées depuis 1994 entre les deux pays, l’ex-militaire pense que «ce n’est pas le point le plus important». Une manifestation de fidélité de sa part à une ligne tracée par l’establishment algérien.

Et d’expliquer cette vision par l’importance «d’édifier le grand Maghreb». «Les grands ensembles géopolitiques ne peuvent pas se construire autour du vide. Il faut un noyau dur. Notre position et nos atouts font de nous un pays qui jouera en cela un rôle essentiel, et on le jouera», a-t-il conclu.

Pour rappel, l’élection présidentielle en Algérie se déroulera le jeudi 18 avril prochain au moment où les quatre partis de la coalition au pouvoir ont apporté leur soutien officiel à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat à la tête de l’Algérie.