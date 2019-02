Mehdi Benatia choisit le Qatar pour que «ses enfants apprennent l’islam correctement»

Lors d’une conférence de presse, le capitaine des Lions de l’Atlas s’est expliqué après son choix pour l’équipe qatarienne Al-Duhail SC. Pour Mehdi Benatia, le choix du Qatar s’est fait pour que «ses enfants vivent dans un environnement et apprennent l’islam correctement», rapporte la chaîne Al Jazeera.

Approché par des clubs des Emirats Arabes Unis, d’Arabie Saoudite et même d’Angleterre, l’ex défenseur central de la Juventus FC a «préféré être avec Al-Duhail à cause du grand projet dont il a été question avec la direction», a-t-il expliqué, faisant référence au championnat asiatique.

Interrogé sur l’avis d’Hervé Renard, l’international marocain a expliqué que le sélectionneur «[le] connaît bien et que s’[il] voit qu’[il] ne mérite pas de faire partie de l’équipe nationale, [il] respectera cette décision». Néanmoins, le sélectionneur de l’équipe nationale a déclaré au quotidien Le Monde Afrique que «l’idée d’aller dans le Golfe [lui] trottait dans l’esprit depuis un certain temps», et que l’international marocain «pense aussi à la qualité de vie».