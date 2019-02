Affaire de Taroudant : La liberté provisoire refusée à quatre hommes

Le tribunal de première instance de Taroudant a refusé mardi la liberté provisoire à quatre personnes poursuivies pour s’être opposées à un projet forestier.

«L’audience, reportée au jeudi, a été marquée par l’absence de plusieurs parties, comme les représentants régionaux du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD), ceux de l’entreprise qui entreprend les travaux et l’autre association qui prétend représenter les ayants droits», nous confie ce mercredi Mohamed, le fils de l’un des cinq hommes, pour la plupart très âgés, arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Les avocats des cinq personnes arrêtées ont demandé au juge d’accorder la liberté provisoire aux détenus, ce qui a été d’abord refusé. «Mais l’évanouissement d’Omar Zettouti et son état de santé ont poussé le juge à revoir sa décision pour cet homme âgé de plus de 80 ans», poursuit notre source.

«Jeudi, date de la nouvelle audience, les avocats demanderont à nouveau au juge de permettre aux quatre personnes arrêtées d’être poursuivies en état de liberté. Nous espérons que le juge acceptera finalement cette demande», conclut Mohamed.

La commune rurale Ida-Ougoummad (caïdat d’El Faid), située dans la province de Taroudant, connaît depuis plusieurs jours des manifestations de la population locale en raison d’un différend avec les autorités locales. Les locaux s’opposent en effet à un projet forestier d’assiègement et d’implantation d’arbres d’argan, qui limitent fortement leur accès à la forêt et à l’eau. Les autorités locales ont arrêté la semaine dernière cinq personnes, membres de l’Association d'éleveurs et propriétaires de pâturages, et les accusent de s’opposer à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, d’«attroupement, menaces ou violences» en vertu de l’article 308 du code pénal.