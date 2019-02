Grippe H1N1 : Le gouvernement annonce un total de 16 cas de décès enregistrés

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi a annoncé, mardi à Rabat, qu'un total de 16 cas de décès dus au virus grippal H1N1 a été enregistré, alors que 20 patients se sont rétablies et 36 autres sont toujours sous traitement.

En réponse à une question centrale sur la propagation du virus de l'influenza H1N1 à la Chambre des conseillers, El Khalfi a indiqué que d'après les résultats des analyses effectuées sur 656 échantillons au laboratoire national de référence relevant du ministère de la Santé, il s'est avéré que la situation épidémiologique est similaire à celle enregistrée au niveau international, notant qu'un total de 148 cas ont été diagnostiqués, soit 22,6% de l'échantillon.

Il a aussi relevé que le virus de type A représente 97,3% en comparaison avec le virus de type B, notant que 80,6% des virus identifiés de type A sont des H1N1.

Concernant les mesures entreprises dans ce sens, le ministre a indiqué que le système de vigilance sanitaire et de surveillance épidémiologique ont été renforcés, à travers une campagne proactive communicative, d'autant plus que le système d'observation épidémiologique et viral a été généralisé sur l'ensemble des cas d'infections respiratoires aiguës durant le mois de janvier. Et d'ajouter que le ministère dispose d’un système d’information précis permettant d’assurer le suivi de tous les cas diagnostiqués.

Mustapha El Kahlfi a noté l’existence d’un autre système de surveillance épidémiologique pour les personnes atteintes d'Infection respiratoire aiguë sévère (IRAS), précisant que des échantillons ont été prélevés et envoyés au laboratoire national de référence par huit centres de santé publique situés à Rabat, Fès, Marrakech, Meknès, Beni Mellal, Oujda et Agadir, ainsi que par le biais d'un réseau de cliniques nationales privées.