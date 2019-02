Béni-Mellal : Un policier tué et son fils grièvement blessé suite à une agression

Un policier a été tué et son fils grièvement blessé mardi à Béni-Mellal suite à leur agression à l'arme blanche par un individu présentant des signes de troubles mentaux, apprend-on auprès de la préfecture de police de Béni-Mellal.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause (29 ans), qui a l'habitude de se rendre au domicile du policier décédé en raison de ses liens avec ses enfants, s'en est pris à la victime sans raison logique ou apparente en le poignardant au couteau, causant sa mort et blessant sérieusement à l'abdomen son fils de 27 ans.

Le suspect a été aussitôt interpellé et l'arme blanche utilisée dans le crime saisie, selon la même source, faisant savoir que les recherches et investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances de ces actes criminels et vérifier l'état mental et psychologique de l'agresseur.

Le directeur général de la DGSN a décidé d'accorder une promotion exceptionnelle en faveur du défunt brigadier chef en le hissant au grade supérieur, ajoute le communiqué, notant que la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la sûreté nationale et l'inspection des services de santé de la sûreté nationale ont été chargées d'apporter le soutien nécessaire à la famille de la victime et de prendre en charge l'ensemble des frais de soins et d'hospitalisation de son fils blessé, toujours en soins intensifs à l'hôpital.