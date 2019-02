Nasser Bourita à Washington pour prendre part à une réunion de la Coalition contre Daesh

Nasser Bourita et secrétaire d’État américain, Michael Pompeo, en septembre 2018 à Washington. / Ph. DR

Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita devrait se rendre, demain, aux Etats-Unis. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement du royaume dans la guerre américaine contre l’organisation «Etat islamique».

En effet, Washington accueillera ce mercredi 6 février une réunion des membres de la Coalition internationale pour engager des «discussions approfondies sur l’imminente défaite territoriale de l’Organisation de l'Etat islamique en Irak et en Syrie, résultat de quatre années d'efforts de la Coalition et de ses partenaires», indique le Département d’Etat dans un communiqué.

Sur l’agenda des ministres figure l’examen de la prochaine étape de la campagne en Irak et en Syrie contre ce qui reste des troupes d’El Baghdadi. Le commandement américain en a déjà fixé les objectifs par une mise en garde contre toute résurrection de Daesh dans les territoires qu’elle a cédés et ce, par un renforcement de «l’assistance à la stabilisation et à la sécurité».

Daesh et les relations bilatérales

La Coalition contre Daech se réunit régulièrement en vue d’une meilleure coordination de ses actions sur le terrain. Le Maroc a l’habitude d’être présent dans ces rencontres ministérielles, notamment celles qui se tiennent aux Etats-Unis. En témoigne, la présence de Nasser Bourita, alors ministre délégué des Affaires étrangères, à la rencontre du 22 mars 2017 à Washington sous la présidence de l’ancien Secrétaire d’Etat, Rex Tillerson.

Rabat a, par ailleurs, accueilli le 26 juin 2018 une rencontre régionale ayant porté sur la menace de Daech en Afrique. L’administration Trump y était représentée par Brett McGrurk, l’envoyé spécial du président des Etats-Unis pour la Coalition internationale contre Daech.

La réunion de demain à Washington pourrait donner l’occasion au ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale de prendre langue avec des responsables américains, tel son homologue Mike Pompeo, John Bolton ou David Hale en vue d’aborder les relations bilatérales. La date de la reprise du Dialogue stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis n’étant pas encore annoncée.

En septembre à Washington et au terme d’une réunion entre les deux chefs de la diplomatie, les Etats-Unis avaient promis d’en tenir une nouvelle session, cette année, de ce cadre de partenariat lancé en 2012 sous l’ère de Hilary Clinton mais dont la dernière réunion remonte à avril 2015 dans la capitale américaine.