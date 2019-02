Belgique : Première exposition personnelle pour le photographe marocain Mous Lamrabat

Le photographe marocain Mous Lamrabat expose pour la première fois ses œuvres à Saint-Nicolas, ville située en région flamande. Intitulée «Mousganistan», son exposition qui dure jusqu’au 14 mars conjugue islam, Occident et capitalisme. L’accroche est volontiers provocatrice : «Tous les Marocains doivent rentrer en Turquie», peut-on en effet lire en caractères d’imprimerie rouge vif sur la façade d’un hall d’exposition de la ville belge.

Cette phrase fait référence à celle qu’avait lancée un manifestant lors d’un rassemblement à Nimègue en 2014, déclarant à un journaliste que «tous les Marocains devaient rentrer à Istanbul». «Je ne pouvais pas ne pas intégrer cette déclaration dans Mousganistan. Une telle déclaration, ça en dit long sur certaines personnes», confie-t-il dans une interview au magazine Vice.

Quant à savoir pourquoi il a intitulé sa première exposition personnelle «Mousganistan», il répond : «Tout le monde parlait de mon univers et je devais lui donner un nom. Dans la chanson ''Freedun'', M.I.A. parle d’un Swaggerstan. J’ai tellement aimé ça que j’en ai sorti le Mousganistan. La ville de Sint-Niklaas n’aimait pas trop le nom et m’a demandé si je ne voulais pas utiliser mon propre nom à la place.»

Sur ces photos, on découvre notamment une crêpe marocaine dans un paquet de frites McDonald’s. «Je voulais surtout évoquer des sentiments nostalgiques. En collaboration avec le créateur de mode Artsi, j’ai réalisé la série ''Souvenir du Maroc''. Un soir, on était au McDonald’s et on avait ce paquet de frites dans les mains. Au départ, on voulait utiliser la crêpe comme voile, mais là c’était encore mieux. En utilisant McDonald’s et tous ces logos, on fait immédiatement le lien avec l’Occident», justifie-t-il.