FICAM 2019 : 53 courts-métrages en compétition officielle

Un total de 53 courts-métrages seront présentés en compétition officielle lors de la 18e édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM), prévue du 22 au 27 mars prochain.

Ces œuvres, choisies par un jury de pré-sélection de la catégorie «Courts Compét’ 2019», composé de Jihane Bougrine, journaliste et critique de cinéma marocaine, Patrick Eveno, cocréateur du studio Folimage et ex-directeur du festival d’Annecy en France, et Emilio de la Rosa, producteur et réalisateur de films d’animation espagnols, sont répartis en 5 programmes totalisant plus de 240 minutes de films. L’équipe du FICAM a reçu cette année plus de 300 courts-métrages d’animation en provenance de 16 pays avec différentes techniques d’animation.

Présidé par Michael Dudok de Wit, réalisateur néerlandais (César 1996 pour Le Moine et le Poisson, Oscar en 2001 pour Père et fille et Prix Spécial un certain regard, festival de Cannes, en 2016 pour La tortue rouge), le Jury de la «Courts Compet’» comprend aussi Samia Akariou, comédienne et scénariste marocaine et Marc du Pontavice, président de Xilam Animation (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton).

Cette 18e édition mettra un focus sur le cinéma d’animation espagnol, avec la participation de réalisateurs et de producteurs espagnols de renoms, dont Alberto Vazquez, qui présentera son long-métrage Psiconautas.

Une semaine durant, le public pourra suivre des projections inédites, des expositions, des tables rondes, des rencontres, une compétition internationale du court et du long-métrage d’animation et un important volet consacré à la formation des étudiants des écoles d’art et d’audiovisuel au Maroc.