Les Marocains passent quotidiennement plus de 2h30 sur les réseaux sociaux [rapport]

Le gestionnaire des médias sociaux Hootsuite et l’agence We Are Social ont rendu public la semaine dernière leur rapport digital de 2018. Une étude destinée à renseigner sur les grandes tendances émergentes en matière de technologie et d’innovation et qui s’intéresse à plusieurs pays dont le Maroc.

Avec une population estimée, en 2018, à 36,41 millions de personnes, le rapport indique l’existence au Maroc de 43,76 millions d’abonnements mobiles. 22,57 millions Marocains utilisent internet et 17 millions sont actifs sur un média social, soit une pénétration de 47%. Parmi eux, 16 millions utilisent les médias sociaux depuis leur mobile.

L’étude fait état d’une croissance digitale annuelle entre janvier 2018 et janvier 2019 se situant à 1,2%. Les utilisateurs de téléphones mobiles ont augmenté de 5,7% sur la même période alors que le nombre de Marocains actifs sur les réseaux sociaux a crû de 1 million d’utilisateurs, soit une hausse de 6,3%.

Sur le total de la population adulte, 96% de Marocains disposent d’un téléphone dont 57% possède un smartphone. Basée sur une enquête, cette partie du rapport révèle aussi que 25% des Marocains adultes utilisent un ordinateur, 14% une tablette, 87% disposent d’une télévision et 7% d’un appareil de streaming pour du contenu.

Quant à la fréquence de l’usage d’internet, tout appareil confondu, elle serait quotidienne pour 86%, une fois par semaine pour 11% des Marocains et mensuelle pour 2%.

L’étude de Hootsuite et We Are Social se penche aussi sur la vitesse du débit d’internet, situant sa moyenne pour le mobile à 20,77 mégabit par seconde, contre 13,87 mégabit par seconde pour l’ADSL. Deux vitesses de débits qui ont augmenté, en 2018, de plus de 26% par rapport à une année auparavant.

Les Marocains préfèrent WhatsApp, Facebook et YouTube

Plus loin, le document indique, citant les chiffes de Similarweb, que Google, YouTube et Facebook se placent à la tête des sites les plus visités par les Marocains. Ceux-ci passent en moyenne, pour chaque visite, 20 minutes et 21 secondes sur Facebook, plus de 33 minutes sur YouTube et plus de 15 minutes sur Google. «YouTube», «Maroc» et «Google» figurent également en tête des mots clés les plus utilisés par les Marocains en 2018 sur le moteur de recherche de Google.

Ces derniers dépensent aussi 2h et 33 minutes sur les réseaux sociaux, alors que le nombre moyen de comptes sur ces réseaux sociaux atteint le nombre de six pour chaque utilisateur. Par plateforme, les Marocains préfèrent de loin WhatsApp, utilisé par 81% d’entre eux, suivi de Facebook (76M) et YouTube (60%). En revanche, 17% seulement font état de l’utilisation de Twitter, contre 25% pour Snapchat.

Pour les professionnels, Hootsuite et We Are Social font état d’une audience de 17 millions d’utilisateurs actifs mensuellement pour Facebook, 4,4 millions pour Instagram, plus de 453 000 pour Twitter, 2,95 millions pour Snapchat et 2,3 millions pour LinkedIn. Les profils de ces usagers restent majoritairement dominés par les 18-34 ans.

Les profils des audiences des médias sociaux au Maroc. / Ph. Hootsuite & We Are Social

Globalement, les deux entreprises indiquent que 4,38 milliards de personnes utilisent internet dans le monde en 2018, sur un total de 7,67 milliards de personnes. Le rapport révèle aussi que le nombre d’utilisateurs d’internet augmente chaque jour de plus d’un million en moyenne.