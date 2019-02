Grippe H1N1 : 11 cas de décès enregistrés, selon le ministère de la Santé

Sur un total de 58 cas d'Infection respiratoire aigüe sévère (IRAS) pris en charge dans les hôpitaux publics et cliniques privées et testés positifs au sous-type A(H1N1), 15 patients se sont complétement rétablis, 32 sont toujours sous traitement et 11 autres patients sont décédés, a indiqué, dimanche, le ministère de la Santé.

Les décès sont dus à des complications en relation avec, au moins, un facteur de vulnérabilité, à savoir la grossesse, les maladies chroniques, l'âge avancé et le très jeune âge, précise le ministère dans un communiqué.

Ces cas se répartissent sur diverses provinces du Royaume avec quatre cas à Casablanca, trois à Tanger et un cas respectivement dans les villes de Rabat, Fès, Tantan et Azilal, ajoute la même source.

Dans le cadre du dispositif national de veille et le système de surveillance de la grippe saisonnière, la situation épidémiologique actuelle demeure habituelle, en comparaison avec les saisons précédentes et avec la situation mondiale rapportée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'échantillon de 684 spécimens prélevés chez les patients présentant un syndrome grippal ou une IRAS a révélé la présence du virus grippal dans 160 échantillons, soit 23,3% de positivité, fait savoir le ministère, notant que 97,5% des virus identifiés étaient de type A contre 2,5% de type B.

Parmi les virus de type A, le sous-type A(H1N1) représente 78,8% et le sous-type A (H3N2) représente 21,2%.

Pour tous les patients se présentant dans un tableau d'IRAS et nécessitant un traitement antiviral, les médicaments sont disponibles au niveau des hôpitaux publics et accessibles aux cliniques privées à travers les grossistes répartiteurs, souligne la même source.

Le ministère rappelle l'importance des mesures d'hygiène générale pour la prévention de la grippe saisonnière et de la vaccination, particulièrement indiquée pour les sujets vulnérables et tant que la saison grippale n’est pas révolue.

Pour plus d’informations et de conseils à ce sujet, les citoyens peuvent contacter le numéro économique mis en place par le ministère de la Santé : 080 100 47 47.