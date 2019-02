Marrakech en tête des 25 meilleures destinations africaines, selon le classement TripAdvisor

Les hôtels et destinations du Maroc et de l’Ile Maurice se classent en tête du continent africain, selon le classement 2019 du site web américain TripAdvisor, établi en fonction des votes des voyageurs, indique le site The EastAfrican. Les Prix Travelers’ Choice 2019 sont basés sur les avis et opinions des personnes évaluant les installations qu’ils ont visitées au cours de l’année dernière.

Ainsi, le riad Kheirredine à Marrakech figure au sommet des hôtels de luxe en Afrique. L’établissement se décrit comme une oasis de tranquillité mêlant architecture marocaine et design italien.

Marrakech figure en tête de liste des 25 meilleures destinations africaines, suivie de l’île de Zanzibar en Tanzanie ; Le Cap en Afrique du Sud ; Fès et Essaouira au Maroc ; Nairobi au Kenya ; Grand-Baie à Maurice ; Arusha en Tanzanie et les chutes Victoria au Zimbabwe.

Les Prix Travelers’ Choice 2019 sont les seules récompenses, dans le secteur du voyage, qui s’appuient sur des millions d’avis et d’opinions de voyageurs du monde entier, reflétant la satisfaction de la clientèle, des hôtels et de l’hébergement, ainsi qu’à l’égard des destinations, attractions, marques et produits, conclut The EastAfrican.