La médina de Chefchaouen se pare de 1 500 lanternes rouges chinoises

La médina de Chefchaouen a été ornée de 1 500 lanternes rouges chinoises, éparpillées le long de ses murs colorés et de ses ruelles, indique l’agence de presse chinoise Xinhuanet.

Une combinaison de rouge et de bleu qui a créé une atmosphère chaleureuse pour le prochain festival du printemps chinois, qui se déroulera le 5 février à Chefchaouen. L’ambassade de Chine au Maroc et le Centre culturel chinois de Rabat ont en effet organisé des activités baptisées «Joyeux Nouvel An chinois» dans plusieurs villes marocaines.

À la tombée de la nuit, des milliers de personnes se sont rendues sur la place centrale de Chefchaouen. L’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Li, ainsi que des représentants du ministère du Tourisme et des autorités locales, ont appuyé sur l’interrupteur pour allumer les 1 500 lanternes rouges de la ville, afin de souhaiter une bonne année.