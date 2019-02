Avec «Poetic Trance», Aziz Sahmaoui rend hommage aux sonorités urbaines

L'artiste et chanteur marocain Aziz Sahmaoui. / DR

C’est une ode aux sonorités urbaines. Le nouvel album de Aziz Sahmaoui, «Poetic Trance», est tout récemment sorti, indique Le Monde. L’artiste marocain l’a présenté sur la scène du New Morning, le 24 janvier, avec son groupe University of Gnawa.

Plus qu’aux cultures de son pays, c’est aussi un hommage à l’Afrique qui est rendu dans cet album. Il s’ouvre ainsi sur le titre Janna ifrikia («paradis africain»), «qui rappelle la beauté de l’Afrique, sa belle lune, son ciel, sa lumière, ses couleurs. Je m’inscris du côté de ceux qui donnent une vision positive de l’Afrique».

Aziz Sahmaoui a également puisé dans le registre de son enfance. Né en 1962 à Kénitra, l’artiste se souvient des premiers concerts où son père le conduisait, lui et ses frères, pendant son enfance à Marrakech. Il a ainsi conservé en mémoire tous les sons qui frôlaient son oreille, notamment les musiques berbères et celles de musiciens guérisseurs gnaouas, le chaâbi et la poésie de Nass El Ghiwane, célèbre groupe marocain des années 1970.

Pour Poetic Trance, Aziz ­Sah­maoui a collaboré avec le producteur Martin Meissonnier, qui avait déjà produit le premier album, précise Le Monde.