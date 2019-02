Bientôt une chambre de commerce bulgaro-marocaine ?

L’ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Zakia El Midaoui, s’est rendue à la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (BCCI) et y a rencontré le président, Tsvetan Simeonov, indique la BCCI dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Leurs entretiens ont porté principalement sur les résultats de la visite officielle à Sofia du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, en novembre 2018, ainsi que la visite officielle du Premier ministre bulgare, Boyko Borisov, au Maroc en novembre dernier.

Moncif Cherkaoui Jaouad, ministre plénipotentiaire et chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc, Asparuh Karastoyanov, membre du conseil d’administration de la BCCI, et Noureddine Riagi, homme d’affaires marocain, qui a vécu et travaillé durant de nombreuses années en Bulgarie, ont également pris part à la rencontre.

La réunion a été axée sur les questions discutées et proposées par les deux pays lors des visites d’État de haut niveau susmentionnées. Zakia El Midaoui et Tsvetan Simeonov ont notamment évoqué les possibilités pour les entreprises marocaines et bulgares de se familiariser avec les produits et services des deux pays, ainsi que de participer à des expositions et des foires dans les deux pays.

Des mesures spécifiques ont également été examinées pour développer l’idée de créer une chambre de commerce bulgaro-marocaine commune avec la participation d’organisations commerciales et d’entreprises des deux pays, et le soutien des missions diplomatiques à Sofia et à Rabat. Le commerce, le tourisme, l’agriculture et la construction mécanique ont été cités parmi les secteurs les plus prometteurs.