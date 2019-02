Nador : Arrestation de cinq individus en lien avec un réseau d’émigration illégale

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Nador en coordination avec leurs homologues d'Oujda ont arrêté, samedi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, cinq individus dont un faisant l'objet d'un avis de recherche à l'échelle nationale, soupçonnés de liens avec un réseau criminel s'activant dans l'organisation d'opérations d'émigration illégale.

L'enquête préliminaire a permis d'appréhender deux individus à bord d'un camion transportant deux zodiacs et deux moteurs, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les perquisitions effectuées dans le domicile de l'un des mis en cause ont permis de saisir deux autres moteurs susceptibles d'être utilisés pour faciliter des opérations d'émigration illégale.

Les investigations en cours ont révélé des liens entre ce réseau criminel et d'autres personnes s'activant à Nador où trois autres suspects ont été arrêtés, dont un recherché pour son implication dans une affaire similaire, ajoute la même source. Ces suspects étaient en possession de matériels utilisés pour escorter et transporter les candidats à la migration clandestine, à savoir deux zodiacs, six voitures et des appareils électroniques.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider toutes les ramifications de ce réseau criminel dans les autres villes et d'arrêter l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire, conclut la DGSN.