Football : Le derby Raja-Wydad jouera le 21 mars en amical à Abou Dhabi

Le Raja de Casablanca et son rival du Wydad s'affronteront le 21 mars prochain à Abou Dhabi en match amical de football.

Cette annonce a été faite à l'occasion de la signature, vendredi à Abou Dhabi, d'une convention entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le Conseil des sports d'Abou Dhabi.

Le texte a été paraphé par le président de la FRMF, M. Fouzi Lekjaa, le secrétaire général du Conseil des sports d’Abou Dhabi, M. Aref Hamad El Aouani, le président du Wydad de Casablanca, M. Saïd Naciri et le président du Raja de Casablanca, M. Jaouad Ziat.

En vertu de cette convention, il sera procédé également à l’organisation du la Super coupe maroco-émiratie qui opposera le champion du Maroc au champion des Emirats Arabes Unis. Le match aura lieu chaque année alternativement dans les deux pays.

M. Lekjaa a signé également un autre accord de partenariat avec M. Marouan Ben Ghlita, président de la Fédération émiratie de football. Cet accord prévoit le développement des organes techniques et administratifs et l’amélioration du niveau d’échange d’expertises sportives à travers la participation à des stages de formation et à d’autres activités telles que des conférences, des séminaires et autres manifestations.

Il prévoit en outre la formation des arbitres des deux pays et l'échange d'accréditation des arbitres pour les compétitions locales dans les deux pays.

Il est question aussi de l'organisation d'un match annuel entre les deux équipes nationales, alternativement une fois dans chaque pays, selon le calendrier de la Fédération internationale de football (FIFA), ainsi que la promotion de l'échange d'idées et d’expertises dans le domaine du professionnalisme et l’organisation d’ateliers conjoints pour développer le football professionnel dans les deux pays.