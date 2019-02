Oudja : Des enseignants enfermés dans l’Académie régionale après un sit-in

Depuis la fin de l'après-midi, deux enseignants et un militant associatif seraient enfermés à l'AREF de l'Oriental / Ph. FNE

En sit-in ce vendredi faute d’être reçus, une nouvelle fois, par le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental, deux enseignants et un membre de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Oujda sont enfermés dans les locaux de l’administration, sans électricité, ni couchage, ni accès aux sanitaires. «Ils se sont rendus à l’AREF pour relancer le dialogue sur leur affectation en fonction de leur formation et de leurs compétences», nous rapporte Mohamed Elouali, membre local de la Fédération nationale de l’enseignement (FNE).

En effet, Moussa Bendal, titulaire d’un master et Mohamed Addaoui, docteur en droit public, sont censés enseigner l’histoire et la géographie. Cependant, ils ont à chaque fois été désignés pour donner des cours de français, d’arabe, d’économie, ou encore de mathématiques.

Selon le syndicat enseignant, cette situation dure depuis plus de deux ans, durant lesquels les concernés ont été dirigés à chaque fois vers le ministère de tutelle et ses représentations locales, sans trouver de solution. «C’est la gestion de l’AREF face au manque des enseignants de ces matières-là, au lieu de recruter des spécialistes de langue ou de matières scientifiques», fustige le secrétaire régional de la FNE, Mohamed Dehhak, contacté par Yabiladi.

En ce moment, les enseignants et Ahmed Allay, membre de la section de l’AMDH à Oujda, se trouvent encore à l’intérieur de l’AREF. «Nous avons essayé de leur faire parvenir de la nourriture et des couvertures pour cette nuit, mais la sécurité nous a refusé tout accès, indiquant avoir des instructions pour qu’il n’y ait aucune visite», nous déclare encore Mohamed Dehhak. Parvenu ce soir à notre rédaction, un communiqué de la FNE alerte dans ce sens sur «une séquestration», dans la mesure où les trois hommes ne peuvent ni sortir ni recevoir des membres du syndicat ou de l’ONG.