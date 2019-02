Meurtre d’Imlil : L’Hispano-suisse présenté lundi au juge d’instruction antiterroriste

L’Hispano-suisse qui a été arrêté au Maroc pour ses liens avec les auteurs présumés du meurtre de deux touristes scandinaves près d’Imlil sera présenté lundi au juge d’instruction antiterroriste, a appris l’Agence France-Presse (AFP) auprès de son avocat.

«Après l’audience préalable, ce sera une audience plus détaillée, qui va durer longtemps, avec des questions plus détaillées», a déclaré aujourd’hui à l'AFP son avocat Saad Sahli.

D’autres suspects vont également être présentés le même jour au juge d’instruction antiterroriste à Salé, a ajouté l’avocat, qui défend d’autres personnes mises en cause dans ce dossier.

Pour rappel, le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) avait procédé fin décembre à l’arrestation d’un hispano-suisse installé au Maroc. Il est soupçonné de liens avec des suspects parmi ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête antiterroriste sur le double-meurtre de deux touristes scandinaves près d’Imlil.

Le mis en cause, imprégné de l’idéologie extrémiste et violente, est soupçonné d’apprendre à certains accusés dans cette affaire les outils de communication via des applications et de les entrainer au tir, précise dans un communiqué le BCIJ. L’enquête révèle également son adhésion à des opérations de recrutement et d’embrigadement de citoyens marocains et subsahariens pour exécuter des actions terroristes au Maroc, ciblant les intérêts étrangers et les forces de sécurité en vue de s’emparer de leurs armes de service, note la même source.