France : 49% des sondés déplorent que la laïcité ne soit perçue qu'à travers l’islam

La laïcité est un principe structurant de la vie publique française. C’est notamment ce qui ressort d’un sondage commandé par l’Observatoire de la laïcité à l’automne 2018 à l’institut Viavoice, mené auprès de 2 000 personnes, indique Le Monde.

Globalement, les sondés tiennent au principe de la laïcité, mais sont moins à l’aise avec l’usage qui en est fait dans le débat public. Ainsi, 44% estime qu’«en théorie», il rassemble, contre 19% d’avis contraire et 28% qui estiment que «ça dépend».

En revanche, ils sont seulement 18% à trouver qu’«en pratique», ce principe rassemble, contre 37% qu’il divise, 35% répondant «ça dépend».

De plus, une proportion importante (60%) trouve que trop souvent, dans les médias ou dans le débat public, on «ne parle de la laïcité qu’à travers la polémique», on «n’explique pas assez» ce qu’elle est (52%) ou on «ne parle de la laïcité qu’à travers l’islam» (49%). Enfin, Le Monde précise que «la récurrence et la vivacité des controverses laissent des traces, mais elles ne sont pas forcément appréciées».