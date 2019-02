Carburants : Daoudi annonce une date pour le plafonnement à l’insu des pétroliers ?

Le Maroc commencera à intervenir pour limiter les prix du carburant à partir du mois de mars. «Le mécanisme de plafonnement approche», a déclaré le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi dans une vidéo publiée sur le site internet de son parti. Bloomberg, relayant l’information hier, informe que le ministre PJDiste a indiqué que ce mécanisme sera «mis en place entre fin février et mi-mars».

Les carburants comme produits soumis au plafonnement

Le gouvernement a annoncé un plan de plafonnement des prix en 2018, après un taux d'inflation atteignant son plus haut niveau depuis cinq ans. Une hausse qui a entraîné, toujours selon Bloomberg, le boycott par les consommateurs de certaines des plus grandes entreprises marocaines. Une protestation qui a «nui aux ventes et provoqué des licenciements dans les plus grandes entreprises de distribution de carburant, de produits laitiers et d’eau minérale du pays».

Ce mécanisme de plafonnement «devrait couvrir l’essence et le carburant diesel le plus couramment utilisé, mais la manière dont il fonctionnera n’a pas été détaillée». «Durant les quinze premiers jours du mois de février, les prix augmenteront de 30 centimes pour le diesel et stagneront pour l’essence», annonce-t-il dans la vidéo, insistant sur le «droit du consommateur marocain à disposer de l’information». L’occasion pour lui de préciser qu’il compte, «entre fin février et mi-mars, annoncer les carburants comme produits soumis au plafonnement dès la réception du rapport du Conseil de la concurrence».

Lahcen Daoudi avait auparavant évoqué la détermination du gouvernement à définir «une marge maximale pour les distributeurs locaux» des carburants. Le ministre n’a pas répondu aux sollicitations de Bloomberg pour commenter cette information.

Les pétroliers ne sont pas au courant

Si Bloomberg rappelle que les pétroliers du royaume estiment qu’un plafond absolu sur les prix ne serait pas viable face à une hausse soutenue des prix mondiaux du brut, Adil Ziyadi, du Groupement des pétroliers du Maroc (GPM), persiste et signe. «Evidemment, d’autant que les pétroliers ont fait beaucoup d’investissements depuis la libéralisation et engagé beaucoup de charges», nous confie-t-il ce vendredi. «Il y a eu un développement des réseaux des stations-services et l’augmentation des capacités de stockage depuis 2015 suite aux engagements pris par les pétroliers avec le gouvernement», rappelle le président du GPM.

«Nous n’avons pas de nouvelles informations sur ce sujet depuis les dernières réunions que nous avons tenues avec Monsieur Lahcen Daoudi. Nous ne sommes pas au courant de l’avancement de ce dossier.» Adil Ziyadi

Pour le président du GPM, «il va valoir attendre et voir comment ce dossier va être traité». «Il faut voir ce plafonnement des prix et son évolution, surtout dans un contexte international lourd où les prix augmentent», conclut-il.

Le Maroc, deuxième plus gros acheteur d’énergie en Afrique, compte exclusivement sur les importations depuis que sa seule raffinerie a cessé sa production en 2015 après avoir été mise en liquidation. Le royaume avait aussi procédé à la décompensation des carburants, bien que «les lois sur la concurrence du pays autorisent une réglementation des prix pour une période de six à douze mois dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de l’approbation de l’autorité de la concurrence», rappelle Bloomberg.

D’ailleurs, le Conseil de la concurrence, saisi par le gouvernement sur les prix des carburants, doit rendre sa copie le 14 février prochain. Le ministre Lahcen Daoudi a, semble-t-il, déjà anticipé les résultats du rapport.