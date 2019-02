Québec : Le Premier ministre dément l’existence d’un sentiment islamophobe

A quoi bon une journée contre l’islamophobie s’il n’y a pas d’islamophobie ? C’est en effet ce que pense François Legault, le premier ministre du Québec, d’après Le Journal de Québec. «Je ne pense pas qu’il y ait de l’islamophobie au Québec, je ne vois pas pourquoi il y aurait une journée contre l’islamophobie», a-t-il affirmé jeudi 31 janvier en marge du caucus pré-sessionnel de son parti Coalition Avenir Québec (CAQ).

La veille pourtant, la vice-première ministre Geneviève Guilbault avait suggéré l’idée de faire du 29 janvier, date de l’attentat à la Grande mosquée de Québec, une journée nationale contre l’islamophobie. Depuis cette attaque terroriste, plusieurs groupes ont demandé au gouvernement fédéral de décréter le 29 janvier «Journée nationale de commémoration et d’action contre l’islamophobie et toute autre forme de discrimination religieuse».

Des demandes que rejette en bloc François Legault. Ce n’est pas la première fois que le premier ministre québécois dément l’existence d’un sentiment antimusulman au Québec. Au lendemain de l’attentat contre la Grande mosquée, alors qu’il était à la tête de la deuxième opposition, il avait affirmé qu’il n’y avait pas de «courant islamophobe» au Québec.

La déclaration de François Legault a été dénoncée par les partis d’opposition. Le député libéral de Nelligan Monsef Derraji lui demande de s’expliquer. «Sur quels éléments se base François Legault pour affirmer l’absence d’islamophobie ? A-t-il consulté des rapports ? Si c’est le cas, qu’il nous partage ses sources», a-t-il réagi.

Ihsaan Gardee, directeur exécutif du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), a également répondu au Premier ministre. «Ces commentaires, formulés moins de 48 heures après la participation publique du premier ministre à la commémoration du meurtre de six musulmans québécois dans l’attentat de la mosquée de Québec du 29 janvier, sont absolument insultants pour les familles des victimes et les communautés musulmanes québécoises et canadiennes qui continuent de vivre un deuil dans la foulée de cette tragédie», a-t-il déclaré par voie de communiqué.