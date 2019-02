Insolite : Le Front Polisario a lui aussi ses gilets jaunes

A Tindouf, devant le siège du secrétariat général du Polisario, un groupe de Sahraouis résidant à l’étranger manifestent depuis plusieurs jours. Représentant les travailleurs dans le secteur d’importation des véhicules d’occasion de l’Europe, ils dénoncent la bureaucratie dont ils se disent victimes.

Ces Sahraouis critiquent notamment la confiscation, par l’Algérie, de leurs passeports algériens pendant plus d’un mois, en plus des restrictions imposées par le pays hôte sur leurs commerces. «Nos demandons au [Polisario] de préserver notre droit de circuler librement, d’importer de façon légale et de trouver des solutions à ce problème qui menace notre avenir et celui de nos familles», ont-ils affirmé dans une interview relayée par le média pro-Polisario Futuro Sahara.

Les sit-in de protestation sont devenus monnaie courante en ce début d’année à Tindouf, à l'instar celui de la famille sahraouie à Mijek devant le quartier général de la MINURSO, ou encore ceux des Sahraouis contre la dilapidation de fonds accordés par l’Algérie. Mais le dernier sit-in de ses membres de la diaspora sahraouie a adopté une symbolique originale. Ainsi, pour donner à leur protestation une dimension humanitaire et urgente, ces Sahraouis ont opté pour le port de gilets jaunes. Une démarche rappelant le large mouvement social lancé en France, en novembre dernier.