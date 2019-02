Appel suite à la décision de dissolution de l’association Racines [Tribune]

Plus d’un mois après sa condamnation en première instance à la dissolution pour avoir hébergé le tournage de la web-émission 1D2C, Racines a lancé un appel* à la mobilisation au Maroc et ailleurs. Signé par plus de 200 artistes, journalistes, intellectuels et militants, il rappelle que cette affaire est celle de la liberté d’expression et d’association.

