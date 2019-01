Agadir : Un prêt de 30 MDH pour la réalisation du nouveau Technopark

Le Conseil régional de Souss-Massa va emprunter 30 MDH auprès du Fonds d’équipement communal pour la réalisation du Technopark, un projet destiné à soutenir la dynamique entrepreneuriale et l'innovation conformément à la déclinaison du Plan d'accélération industrielle au niveau de la région.

Au cours d'une session extraordinaire présidée jeudi par son président, Brahim Hafidi, en présence du Wali de la région, Ahmed Hajji, les membres de cette instance ont approuvé à l'unanimité cette demande de crédit qui permettra de compléter la construction de cette infrastructure sur une superficie de 2000 mètres carrés pour un investissement global de 50 MDH.

Selon des données présentées lors de cette session, le coup d'envoi a déjà été donné pour les travaux de la première phase du chantier d'un coût de 19 MDH, sachant que la finalisation du projet nécessitera un budget estimé à 31 MDH.

Le Technopark d'Agadir sera réalisé dans le cadre d'une convention de partenariat public-privé impliquant le conseil régional Souss-Massa, la Wilaya de la région, le ministère de l'Economie et des Finances, la Chambre de commerce, d'industrie et des services Souss-Massa qui a mobilisé l'assiette foncière, dont le coût s'élève à 5 MDH, ainsi que le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique à travers une société gestionnaire.