Bocuse d’Or : Le Maroc remporte le prix de la meilleure affiche

L’équipe marocaine a remporté le prix du meilleur poster lors de la 16e édition du Bocuse d’Or, l’un des plus prestigieux trophées dans le domaine de la gastronomie. Le podium a été pris d’assaut par les pays scandinaves, à savoir le Danemark, la Suède et la Norvège, respectivement à la première, deuxième et troisième place. La France se hisse à la septième position, devancée par la Finlande et la Suisse.

Pour rappel, le Maroc, qui avait déjà participé à ce prix via une invitation / wildcard, a été représenté par Aissam Ait Ouakrim à cette édition, la première après le décès de son créateur, le grand cuisinier français Paul Bocuse, qui a initié ce tournoi en 1987.

L'affiche de l'équipe marocaine pour le Bocuse d'Or 2019./Ph.DR