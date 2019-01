Le Marocain Youssef Aït Bennasser prêté par Monaco à Saint-Etienne

L’international marocain Youssef Aït Bennasser, qui évolue à Monaco (ligue 1 française), a rejoint officiellement Saint-Etienne où il terminera la saison dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, rapportent jeudi plusieurs titres de la presse sportive française.

Très fier de rejoindre l’@ASSEofficiel ! Hâte de découvrir Geoffroy-Guichard ? Bon courage @AS_Monaco pour le maintien ?? pic.twitter.com/1YoSGR5LRR — Y. Ait Bennasser (@YAitbennasser) 31 janvier 2019

Bien qu’il soit prêté, le Marocain reste sous contrat avec l'AS Monaco, sans option d’achat précise France Football. La date d’échéance du contrat n’est quant à elle prévu que pour le mois de juin 2021.

A seulement 22 ans, Youssef Aït Bennasser découvre un nouveau club, après Nancy, Caen et Monaco, observe la même source. Selon Mercato365, l’international marocain aurait été dans le viseur de clubs italiens et anglais, dont le Milan AC, Genoa et Arsenal.