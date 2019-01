Hirak : «L'état de santé de Nasser Zefzafi ne suscite aucune inquiétude» selon le CNDH

Sur décision de sa nouvelle présidence, Amina Bouayach, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a dépêché une délégation de trois personnes, dont un médecin légiste, pour s'enquérir de l’état de santé de Nasser Zefzafi.

Un communiqué de presse du CNDH, parvenu à Yabiladi, explique la délégation du CNDH s’est rendue à la prison locale de Aïn Sebaâ 1 où elle a eu des entretiens avec l’administration de l’établissement pénitentiaire et avec le détenu du Hirak du Rif, «qui a été ausculté à cette occasion». L’équipe du CNDH s’est aussi «entretenue avec deux médecins de la prison locale, examiné le dossier médical du concerné et consulté les enregistrements de ce qui s’est passé le samedi 26 janvier 2019».

L’établissement public précise que sa délégation a également élaboré un rapport général sur cette visite, dont une annexe détaillée sur l’état de santé de la figure de proue du Hirak du Rif.

«Sur ce, le CNDH précise que Nasser Zefzafi a subi le 26 janvier 2019 sept examens médicaux dans différentes spécialités, réalisés par des médecins spécialistes du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. De même qu’il a passé trois examens radiologiques.» Communiqué du CNDH

Le Conseil dirigé par Amina Bouayach précise aussi que «le rapport du médecin légiste, mandaté par le CNDH, a révélé que l’état de santé de Nasser Zefzafi ne suscite aucune inquiétude et recommande à l’administration pénitentiaire de procéder à des examens complémentaires». La même source rappelle que le CNDH suit «les différentes phases du procès» et qu’il «publiera son rapport avec ses observations après le prononcé du verdict par la Cour d’appel de Casablanca».

La semaine dernière, les proches de Nasser Zefzafi et ses avocats ont indiqué que le détenu souffrirait de complications qui «l’exposeraient à un AVC», en réponse à un communiqué de la DGAPR et dénoncent la qualité de soins et la prise en charge du leader du Hirak.