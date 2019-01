Lancement au Maroc de la plateforme en ligne «Madrasa»

Said Amzazi, ministre de l'Éducation nationale./Ph.DR

La plateforme électronique arabe «Madrasa» qui offre des cours en ligne gratuits aux élèves de différents cycles permettra de redynamiser et de redonner aux sciences techniques la place qu'elles méritent, a indiqué jeudi à Rabat le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

La plateforme «Madrasa» développée par la Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum a pour objectif d'offrir de meilleurs opportunités d'apprentissage aux élèves marocains, dès le cycle primaire et jusqu'au lycée, a souligné le ministre en marge d'une entrevue avec une délégation émiratie.

«Madrasa» comptera aussi sur la contribution des enseignants marocains à l'enrichissement de son contenu, a ajouté le ministre qui s'est félicité de la coopération nouée avec la prestigieuse Fondation émiratie. Cette collaboration, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre de renforcement des relations liant le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis dans le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique.

De son côté, le coordinateur général de la plateforme, Waled Al-Ali, a indiqué que la plateforme est la première du genre à l’échelle du monde arabe avec plus de 5.000 cours en vidéo dispensés gratuitement en matière de sciences générales, de mathématiques, de biologie et de sciences physiques. Lancée en octobre 2018, la plateforme compte déjà 10 millions abonnés et se fixe comme objectif de pouvoir bénéficier à 50 millions étudiants dans le monde arabe.