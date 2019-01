Maison de la mode : Deux marques marocaines représentées à Marseille

Deux marques marocaines ont été sélectionnées parmi les 30 plus talentueuses de la Méditerranée, dans le cadre du concours OpenMyMed Prize, organisé par la Maison Mode Méditerranée à Marseille pour mettre en lumière d’anciens lauréats de ce prix qui récompense de jeunes créateurs à travers 19 pays de la région. Ainsi, le Maroc est représenté par Amine Bendriouich, lauréat en 2017 et Zyne, tenue par le duo Zineb Britel et Laura Pujol, toutes deux lauréates en 2018 et qui se sont distinguées parmi 104 marques.

Ces créateurs font ainsi partie des lanceurs de marques qui participeront du 27 au 28 juin prochain à un beau programme ouvert au public. «Vous en saurez plus très bientôt, en attendant, découvrez les 30 lauréats OpenMyMed Prize 2019, représentant 11 pays méditerranéens, et sélectionnés parmi tous les lauréats des précédentes éditions», indiquent les organisateurs sur le site de la Maison Mode Méditerranée à Marseille.