Axone tattoo show : Un tatoueur maroco-tunisien représentera le Maroc

Les 2 et 3 février prochain, le tatoueur maroco-tunisien Fawez Zahmoul sera en France pour participer au jury de la seconde édition de l’Axone de Montbéliard, un événement lancé en 2018 et rassemblant plus de 8 000 personnes autour de plus de 150 tatoueurs. En août dernier, le jeune homme de 27 ans qui vit à Tunis s’était proposé pour détatouer Khadija O., une mineure séquestrée, torturée et violée dans la région de Béni Mellal.

A Montbéliard, Fawez Zahmoul va «départager les tatoueurs en lice pour le titre de meilleur tatoueur 2019, parmi les 150 participants à cette convention», indique un communiqué parvenu à Yabiladi, ajoutant que «c’est une première pour le Maghreb et l’Afrique, considérés comme ''à la traine'' sur la scène internationale, de faire partie d’un jury sur ce type d’évènement».

Par ailleurs, le Maroco-tunisien assistera à la première édition du Tattoo Winter Session à Les Gets au mythique Barbylone du 4 au 10 février, où il va également porter les couleurs marocaines. «Tatoueur depuis 15 ans, Fawez Zahmoul a étudié et arpenté les routes du tatouage, le menant d’une convention à l’autre au Caire, en Guadeloupe, en Espagne et en Belgique, en passant par la Suisse», indique la même source.

Le professionnel a étudié les arts graphiques en France et l’ingénierie au Maroc, avant de se passionner pour les traditions berbères. En 2014, il a participé à la création du Syndicat national des tatoueurs tunisiens, avant d’ouvrir sa boutique Wachem à Tunis. En 2018, il a créé l’Ecole tunisienne de tatouage.