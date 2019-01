Après un hôtel Ibis, le groupe Mfadel inaugure un nouvel hôtel Novotel à Mohammedia

En partenariat avec le groupe Mfadel, Accorhotels ouvre son premier hôtel Novotel dans la ville de Mohammedia, indique le groupe Novotel dans un communiqué. Il s’agit ainsi de la troisième adresse de la marque Novotel au Maroc, après Casablanca et Marrakech.

L’inauguration officielle a eu lieu mardi 29 janvier en présence de Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale. «Cette ouverture vient consolider le partenariat stratégique entre AccorHotels et le groupe Mfadel dont nous sommes fiers. Ce Novotel s’ajoute à l’hôtel ibis voisin pour renforcer l’offre touristique de la ville de Mohammedia et proposer à ses visiteurs et ses habitants un nouveau lieu de sortie, de détente et de rencontres professionnelles et personnelles», a déclaré Hamid Bentahar, président d’Accor Gestion Maroc.

Ce nouvel établissement, qui a nécessité un investissement global de 140 millions de dirhams, a permis de créer une centaine d’emplois directs, tous services confondus, dont près de 60% occupés par des personnes originaires de la ville de Mohammedia. «Un partenariat conclu avec l’Institut hôtelier de la ville de Mohammedia, contribue à faciliter l’insertion professionnelle et la monter en compétence de dizaines de jeunes de la ville dans les métiers de la restauration, la cuisine et l’hébergement», précise le communiqué.

Novotel Mohammedia dispose de 114 chambres dont 9 suites et plusieurs adaptées aux personnes à mobilité réduite, en plus d’un restaurant avec terrasse, un bar, une piscine, un spa et un hammam. L’hôtel peut également accueillir des évènements professionnels, avec un espace banquets composé de cinq salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, et une équipe d’experts en MICE.