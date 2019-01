Emission spéciale MRE : La culture comme trait d’union entre communautés

Invités de l’émission

Mehdi Maréchal : Titulaire d’un master en sciences politiques de l’Université de Gand, Mehdi Maréchal a été responsable de programme au bureau d’Oxfam à Bruxelles, avant de faire partie de Dēmos, une organisation à but non-lucratif financée par le gouvernement flamand, auteure de recherches sur les développements sociopolitiques et leurs impacts sur les domaines de la culture, de la participation des jeunes et des sports.

Depuis plus d’un an, Mehdi Maréchal est coordinateur de Darna, maison de culture flamande et marocaine, qui soutient des projets participatifs, la création artistique et les échanges entre les communautés flamande et marocaine en Flandre et à Bruxelles. Darna invite également des artistes nationaux pour monter leurs travaux en Belgique, collaborer avec les auteurs et les créateurs belgo-marocains, mais aussi flamands, et initier des projets communs.

Mohamed Ouachen : Autodidacte et se décrivant comme un artiste engagé, Mohamed Ouachen est comédien, réalisateur, animateur et acteur socio-culturel. Il a évolué sur la scène belge flamande depuis plusieurs années, à travers des one-man shows, des émissions télévisées, ou encore l’écriture et la réalisation de films, documentaires, reportages et fictions («L’envers du hip-hop», «Du tag au graphe», «Rencontre d’un ancien détenu de Tazmamart», «Game Over»…).

Mohamed Ouachen s’est également fait connaître auprès du public francophone. Défenseur de la diversité culturelle, il est par ailleurs co-fondateur de la plateforme Diversité sur scène. Celle-ci réunit plus d’une centaine d’artistes (comédiens, musiciens, photographes, écrivains, poètes, chorégraphes…) pour mettre en avant leurs travaux à travers des émissions, des soirées café-théâtre et des festivals.