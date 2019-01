L'Italie secouée par un «commerce» de dépouilles de Marocains

Avec la complicité présumée de certains responsables travaillant dans des établissements marocains en charge du rapatriement des dépouilles, un réseau de pompes funèbres a été démantelé en Italie par les carabiniers la semaine dernière.

L’information, rapportée ce mercredi par Al Ahdath, a fait l’objet de plusieurs articles de presse, dont celui publié par Blasting News le 17 janvier dernier et qui fait état de «deux cartels d’entreprises de pompes funèbres qui se répartissent le marché des pompes funèbres à Bologne».

Après des enquêtes approfondies, les carabiniers ont rendu publiques plusieurs mesures, notamment des interdictions d’exercer cette activité, l’assignation à domicile et l’emprisonnement, en saisissant un capital de 13 millions d’euros. Le média italien décrit une «véritable association criminelle qui a divisé les chambres mortuaires du Policlinico Sant’Orsola-Malpighi et de l’Ospedale Maggiore, les deux principaux hôpitaux» de la ville italienne.

Ces pompes funèbres pouvaient compter sur leurs employés pour s’infiltrer dans les hôpitaux et entretenir des relations complexes avec les infirmières et les employés de la morgue. Ce sont ces derniers qui dirigeaient les proches des défunts vers les agences, recevant en contrepartie une indemnité pécuniaire pouvant aller jusqu’à 350 euros pour chaque service fourni.

Les carabiniers de Bologne, à la demande du procureur, ont saisi six sociétés et plusieurs bâtiments dans les provinces de Bologne, Ferrara, Modène, Rimini et Gorizia, ainsi que des véhicules.

Les Marocains résidant en Italie «ont protesté contre la prédominance de ce cartel alors qu’il existe, dans cette région, des sociétés marocaines capables d’assurer, dignement, les obsèques de leurs proches», poursuit de son côté Al Ahdath, qui affirme que «des compagnies d’assurances marocaines ont signé des contrats avec des réseaux criminels».

L’enquête révèle que c’est un Marocain, bien connu en Italie, qui jouait le rôle d’intermédiaire avec la société «RIB service-SA» dont le propriétaire a été incarcéré et accusé de diriger ce réseau criminel.