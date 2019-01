Mijek : Une famille des camps de Tindouf observe un sit-in devant le siège de la MINURSO

A nouveau, des sahraouis des camps de Tindouf observent, depuis mardi, un sit-in devant le Team-site de la MINURSO à Mijek, à l’Est du mur des sables. Cette fois, c’est une famille sahraouie qui a pris le relais de la protestation de quelques commerçants et chercheurs d’or organisée en octobre dans le même endroit.

Dans un message écrit, dont Yabiladi détient une copie, destiné à Horst Köhler, au chef de la MINURSO et aux ONG internationales des droits de l’Homme, le père de la famille, Hamoudi Bouchray Saleh explique les raisons de son initiative. Dans l’ensemble, les revendications n’ont pas changé : une distribution équitable des aides internationales à la population des camps et la libre circulation des personnes. Ce père de famille déplore, par ailleurs, que les responsables de la MINURSO n’aient pas tenu leurs promesses ayant permis de la levée du sit-in survenu trois mois plus tôt.

Pour mémoire, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental avait assuré, via des négociateurs de la mission onusienne, les protestataires de sa disposition à œuvrer avec le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) et le Conseil des droits de l’Homme en vue d'améliorer les conditions de vie de la population des camps de Tindouf. Un engagement qui avait contribué à apaiser la colère des manifestants et permis leur retour dans les camps de Tindouf.