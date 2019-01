Belgique : Une femme poignarde sa fille pour conversion à l’islam et mariage caché

Le scénario a tout de ce qui est appelé, dans d’autres contrées, le «crime d’honneur». A Bruxelles, une femme de 54 a été condamnée à trois ans de prison avec sursis pour «coups et blessures volontaires» sur sa fille de 19 ans. Pour le juge du tribunal correctionnel cette peine «devrait faire prendre conscience à la maman que son comportement est inacceptable». En effet, la prévenue a été reconnue coupable de s’être attaquée à sa fille, Sara, après avoir découvert que cette dernière s’est convertie à l’islam et mariée à l’insu de sa famille.

Le 13 mars 2016, elle a été invitée chez la famille du nouvel époux, pour avoir des explications sur les circonstances de cette union qui aurait été célébré «en cachette». «La veille, la jeune fille avait expliqué à ses parents qu’elle voulait fuir afin de vivre pleinement son histoire d’amour avec Enis, un jeune homme de confession musulmane», rappelle DH Net, soulignant que la nouvelle a été «très mal prise par les parents de Sara», opposés à sa conversion à l’islam alors que «toute la famille est de confession chrétienne orthodoxe».

Chez la famille du jeune homme, «la maman de Sara a profité d’un instant seule avec sa fille pour sortir un couteau et la poignarder», indique la même source. La jeune fille a été victime de plusieurs plaies, «dont une sous le menton et une autre, plus profonde, au niveau de l’abdomen». Sa vie a néanmoins été épargnée, mais elle dit aujourd’hui ne plus vouloir voir sa mère.