Lille : Des membres de l'ultra droite en garde à vue après un reportage d’Al Jazeera

Soupçonnés notamment de violences, d’incitation à la haine et d’apologie du terrorisme, quatre membres de la mouvance d’ultra droite ont été placés en garde à vue mardi à Lille.

Selon le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland, cité par un communiqué relayé par l’Agence France-Presse (AFP), ces interpellations interviennent dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte après la diffusion d’un reportage d’Al Jazeera sur le bar privé «La Citadelle».

Ces gardes à vue «font suite à de nombreuses investigations dont plusieurs autres auditions de membres de l’association Génération identitaire effectuées par les gendarmes en novembre 2018 dans le Var et en Haute-Garonne dans le cadre de la même enquête», a-t-il ajouté.

Mi-décembre, une enquête avait été ouverte quelques jours après la diffusion de ce reportage en deux parties, intitulé «Generation Hate». Filmés en caméra cachée, des clients y tiennent des propos racistes, notamment dans les locaux de ce bar situé en plein cœur de Lille et dont le président affirme être le représentant régional du groupuscule d’ultra droite Génération Identitaire.

Plusieurs personnes fréquentant cet établissement se vantent de ratonnades contre des personnes d’origine arabe. Des images montrent également l’attaque d’une jeune femme qu’ils désignent comme maghrébine. On les voit aussi trinquer au «Troisième Reich» avant cette agression. L’enquête de la sûreté urbaine porte sur des «faits de violence, propos racistes, incitation à la haine et apologie du terrorisme», selon une source policière citée par l’AFP.

Le président de «La Citadelle», Aurélien Verhassel, qui ne fait pas partie des quatre personnes interpellées mardi, avait condamné ces deux «pseudo-reportages» de la chaîne qatarie, les qualifiant de «montages trompeurs» et «fallacieux» et niant tout «lien juridique ou structurel entre l’organisation Citadelle – c’est une association – et Génération identitaire».