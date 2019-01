Maroc : Enquête sur les risques des maladies non transmissibles via téléphonie

Le ministère de la Santé a lancé le 28 janvier une enquête nationale sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles (MNT) via téléphonie mobile. Cette enquête, qui se poursuivra jusqu’au 28 février, a pour objectif de connaître l’état de santé de la population marocaine en vue d’adapter la stratégie nationale de prévention et de contrôle des MNT, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers, souligne le ministère de la Santé dans un communiqué.

Elle sera réalisée auprès de la population marocaine âgée de plus 18 ans et utilisera les nouvelles technologies de télécommunication pour la collecte des données, dont la réponse vocale interactive (IVR) et le service de messagerie SMS, a fait savoir le communiqué.

Ainsi, un questionnaire sera envoyé aux abonnés Télécom marocains à travers le numéro «+212538020072» pour la solution IVR et à travers le «5252» pour la solution SMS. Les numéros de téléphone des abonnés contactés seront tirés aléatoirement et toutes les informations qui seront collectées resteront strictement confidentielles. Le ministère a eu, à cet effet, l’autorisation de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, sous le numéro 54/2017, lis-t-on dans le communiqué.

Par ailleurs, cette enquête s’inscrit dans le cadre du projet «Bloomberg Data for Health Initiative», qui est lancé par Bloomberg Philanthropies, l’US Center for Disease Control and Prévention (CDC), CDC Fondation et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ajoute la même source.