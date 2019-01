Insolite : Après Marks & Spencers, des musulmans accusent Nike de blasphème

Après la polémique des papiers toilettes vendus dans les magasins de Marks & Spencers, sur lesquels certains disaient percevoir le mot «Allah» en arabe, c’est la marque de chaussures Nike qui est ciblée par une campagne sur les réseaux sociaux. Il y a deux semaine, une pétition a été lancée sur la plateforme change.org, pour l’arrêt de la fabrication des baskets Nike Air Max 270, rapporte le quotidien régional Var-Matin. Selon l’auteure de la pétition, la semelle de la chaussure porterait un logo de la marque «qui ressemble au mot Allah en arabe».

Photo d'illustration./Ph.DR

Plus loin, sur la pétition qui a récolté déjà plus de 12 000 signatures, on affirme qu’il est «scandaleux et épouvantable que Nike mette le nom de Dieu sur une chaussure», ce qui, à son sens serait «irrespectueux et extrêmement offensant pour les musulmans et insultant pour l’Islam».

Ces deux campagnes lancées contre Marks & Spencer et Nike rappellent la polémique sur les articles vendus par Amazon, plus tôt ce mois-ci. A la demande de plusieurs utilisateurs musulmans et organisations religieuses, le géant du commerce en ligne a en effet décidé de retirer des articles de sa vente en ligne. Ces derniers contenaient des versets coraniques et des noms divins.