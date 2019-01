Gastronomie : Le Maroc parmi les pays à se disputer le Bocuse d'Or à Lyon

De grands chefs cuisiniers issus de 24 pays, dont le Maroc, font étalage de leur savoir-faire, mardi et mercredi à Lyon (centre-est), pour tenter de décrocher le Bocuse d’Or, l’un des plus prestigieux trophées dans le domaine de la gastronomie. Le royaume, qui avait déjà participé à ce prix via une invitation / wildcard, est représenté par Aissam Ait Ouakrim à cette 16e édition et la première après le décès de son créateur, le grand cuisinier français Paul Bocuse, qui a initié ce tournoi en 1987.

A l’issue des épreuves continentales tenues précédemment à Marrakech et regroupant six équipes de différents pays d’Afrique, seuls deux chefs (Maroc et Tunisie) ont été désignés pour s’imposer lors de la finale mondiale. Selon les organisateurs, cette présence va permettre de rappeler la place du continent, notamment l’influence des cultures culinaires ancestrales de l’Afrique du Nord sur l’échiquier gastronomique mondial.

Les 24 chefs participants ont été choisis au terme de 62 sélections nationales et 4 sélections continentales, qui se sont déroulées au cours des 18 derniers mois, indiquent les organisateurs du Prix. Comme à chaque année les concurrents seront départagés ce mercredi par un jury composé des plus illustres cuisiniers internationaux, au terme de deux épreuves (épreuve plateau et épreuve assiette). Ils devront surprendre par le choix et le dressage de leurs produits, mais plus encore par la force gustative de leurs recettes.