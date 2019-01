Etats-Unis : Après l’entrée de Charai au Crisis Group, Alger se tourne vers le CSIS

Abdelkader Messahel au Center for strategic and international studies, à Washington / Ph. Twitter

Après le rapprochement du Maroc avec «International Grisis Group», marqué par l’entrée du Marocain Ahmed Charai dans le tour de table du think tank, l’Algérie jette son dévolu sur le «Center for strategic and international studies», basé à Washington.

Hier, son ministre des Affaires étrangères a donné une conférence au CSIC portant sur «l’expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la région», indique Abdelkader Messahel sur son compte Twitter.

J’ai donné ce jour une conférence au @CSIS de Washington sur l’expérience #algérie-nne en matière de lutte contre le #terrorisme et de réconciliation nationale ainsi que son rôle pour la stabilisation de la région. pic.twitter.com/NsJfO5vaDw — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) 28 janvier 2019

Le chef de la diplomatie algérienne s’est rendu aux Etats-Unis pour co-présider avec son homologue américain la 4e session du Dialogue stratégique entre les deux pays. Il reste sur l’agenda de Messahel une réunion avec David Hale, le «Monsieur Sahara» au sein du Département d’Etat.

Le «Center for strategic and international studies» est réputé pour son appui à Israël et surtout sa proximité avec les milieux conservateurs Républicains. Pour mémoire en novembre dernier, Alger a recruté un nouveau lobbyiste : David Keene, considéré proche du Parti Républicain. Il a d’ailleurs travaillé comme conseiller politique dans les campagnes de Ronald Reagan, Georges Bush (père), Robert Dole et Mitt Romney.