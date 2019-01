Maroc – Belgique : La diaspora artistique veut dynamiser les liens culturels

Et si les artistes belgo-marocains pouvaient être au coeur des dynamiques culturelles reliant les deux pays ? C’est le pari d’un groupe de professionnels, en visite au Maroc depuis dimanche, et qui fait le tour de structures culturelles dans quelques villes du Maroc. Dans une démarche de networking, ils partent ainsi à la rencontre des acteurs locaux, qu’ils soient organisés en association ou en structure institutionnelle.

Constituée notamment de Mehdi Maréchal, coordinateur de la Maison de culture flamande et marocaine Darna à Bruxelles, ainsi que de Mohamed Ouachen, acteur et directeur de la plateforme socioculturelle Diversité sur scène, l’équipe a en effet tenu des rencontres avec les administrateurs du Centre culturel Les Etoiles de Sidi Moumen, du Boultek, des artistes réunis au sein de L’Uzine, mais aussi des structures rassemblant photographes et professionnels des arts visuels.

Un travail parallèle aux circuits officiels

L’idée est partie d’une visite de Sven Gatz, ministre flamand de la Culture, des médias, de la jeunesse et de Bruxelles, présent au Maroc du 27 au 30 janvier, et qui explique à Yabiladi avoir voulu «étoffer la délégation par la participation d’artistes» binationaux et flamands, afin de ne pas se positionner uniquement sur des échanges formels et officiels. Dans ce sens, Mehdi Maréchal nous précise que la Maison Darna se veut «un relais et un facilitateur des initiatives qui pourront naître de ces rencontres», notamment en appuyant et en donnant de la visibilité au travail artistique qui découlera de cette mission.

«Depuis un an de son existence, la Maison Darna collabore à des évènements mettant en avant la mixité culturelle, avec l’appui des gouvernements flamand et marocain», ajoute encore Mehdi Maréchal. La structure propose notamment un espace d’expression artistique pour les Belgo-marocains, en tant que «catalyseur des initiative existantes et créateur de ponts via la mise en réseau de l’ensemble de ces acteurs». «Il s’agit d’une plateforme de soutien entre la vie culturelle au Maroc et en Flandre», explique-t-il, soulignant que «[leur] voyage au Maroc se fait dans ce cadre, pour initier des collaboration entre les deux rives et créer notamment le lien avec la vie culturelle des quartiers» belges et marocains.

Appuyer la société civile engagée dans la création

Cette démarche consiste également à mobiliser les pouvoirs publics pour mieux accompagner la dynamique culturelle portée par ces acteurs-là du côté des deux rives. Dans ce sens, le coordinateur de la Maison Darna évoque des rencontres avec le Centre cinématographique marocain (CCM) pour faciliter les coproductions entre le Maroc et la Flandre, ou encore des entrevues avec le secrétariat chargé des Marocains résidant à l’étranger pour la coorganisation d’évènements en Belgique.

Najat Koudia, chanteuse rock membre de cette commission, confie pour sa part à Yabiladi avoir été «très inspirée» de ces échanges, notamment avec les acteurs non-gouvernementaux. Pour être active également dans le socioculturel, elle explique que le renforcement de ces dynamiques «permet de donner un avenir aux jeunes des quartiers populaires». Dans ce sens, Mehdi Maréchal prend note de l’engagement des structures culturelles associatives, «même avec peu de moyens financiers». Encore faut-il «trouver un compromis entre la liberté de créer et le financement public pour garantir la durabilité de ces dynamiques», précise Najat Koudia.

Mounir Aït Hammou, réalisateur et scénariste basé en Belgique, évoque justement «des structures professionnelles et créatives», mais il déplore que «les pouvoirs publiques ne soient pas assez concernés par le champ culturel». «Si les politiques peuvent appuyer cette dynamique, ce secteur deviendra considérablement un levier de développement», indique l’artiste.

A cet effet, des professionnels flamands de la gestion et de la programmation culturelle accompagne ces artistes, afin de créer également des possibilités de collaborations entre leurs structures et celles basées au Maroc, afin de donner écho à l’étranger au travail des artistes locaux et les faire connaître en Belgique. Cette mission prendra fin jeudi, avec l’ambition de créer une nouvelle ouverture culturelle entre les deux pays.