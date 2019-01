Maroc : Levée de l'interdiction d'accès aux aéroports pour les non-voyageurs ?

Les autorités marocaines chargées des aéroports du royaume auraient décidé, ce mardi, de lever l’interdiction d’accès aux aéroports pour les personnes accompagnants les voyageurs.

Des sources au sein de l’Office national des aéroports (ONDA) ont affirmé, dans une déclaration à nos confrères du 360, que les autorités ont ainsi autorisé des personnes accompagnant leur proche à accéder aux aéroports au lieu d’attendre à l’extérieur des enceintes.

«Cette décision intervient dans le cadre du développement d’une nouvelle stratégie visant à renforcer des mesures destinées à la protection des voyageurs et leurs familles, et afin de contribuer à la mise à disposition de toutes les conditions nécessaires pour les passagers voyageant pour recevoir et dire au revoir à leur famille», poursuit-on de même source.

Ce mardi matin, des policiers de l’aéroport de Tanger ont été aperçus en train d’inviter des familles de voyageurs à accéder au hall réservé à l’accueil des voyageurs alors qu’auparavant, les voyageurs disposant d’un billet d’avion étaient les seuls à pouvoir accéder à l’aéroport, rappelle le média.

Le Maroc avait adopté cette mesure de sécurité dans ses aéroports en avril 2016 suite aux attentats terroristes ayant frappé Bruxelles et d’autres pays européens. La même mesure avait été adoptée en mai 2003 suite aux attentats de Casablanca avant que les autorités marocaines ne l’abandonnent deux années plus tard.