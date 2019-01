Pays-Bas : Le classement 2018 des prénoms de bébés divise entre «Lucas» et «Mohamed»

La Sociale Verzekeringsbank (SVB), un des gérants de la sécurité sociale aux Pays-Bas, a publié lundi la liste des prénoms de garçons et de filles les plus populaires, basé sur un vote des futurs parents.

Accompagné d’une vidéo d’enfants menant une course à bord de leurs poussettes, la SVB a précisé dans un statut sur son compte Twitter que «les noms d’enfants les plus populaires de 2018 sont : Julia (pour les filles, ndlr) et Lucas (pour les garçons, ndlr). «Ces noms étaient aux 4e et 3e places en 2017. Curieux de savoir si la liste a beaucoup changé en 2018», poursuit l’entreprise chargée de la sécurité sociale, invitant les internautes à consulter son site pour en savoir plus.

De populairste kindernamen van 2018 zijn:

JULIA en LUCAS!

— SVB (@SVBonline) 29 janvier 2019

Seulement, en mettant Lucas à la tête des prénoms de garçons les plus populaires, la SVB fait du tort au prénom «Mohamed», précise pour sa part le média néerlandais Geenstijl. Celui-ci souligne qu’avec plusieurs variantes, à savoir «Mohamad», «Mohamed», «Mohammed», «Mohammad», «Muhammad», «Muhammed», soit six variantes, le prénom du Prophète (694 votes) occupe réellement la première place de ce vote, détrônant ainsi le prénom de Lucas (684 fois).

«Cela sans rajouter "Mehmet" qui est également une variante de Mohamed», ironise le média néerlandais.