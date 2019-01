Corruption : Le Maroc gagne huit places au classement international de Transparency

Consacré à la perception de la corruption dans le monde pour l’année 2018, le rapport de Transparency international publié ce mardi constate une évolution de la situation au Maroc, classé 73e, bondissant ainsi de huit places comparé à 2017. Le royaume est ex-aequo avec la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Suriname, devançant la Bulgarie, le Burkina Faso, le Ghana et l’Inde, mais précédé par les Îles Salomon, la Jamaïque, la Biélorussie et le Sénégal.

Avec un score global de 43 sur 100, le Maroc est à sept points de la moyenne (50), mais il a amélioré ce rendement par rapport à l’année d’avant (40/100). Avec cette note, il est même l'un des moins corrompus de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Transparency constate que le Maroc et l’Egypte «se sont améliorés de trois points chacun avec des scores de 43 et 35 respectivement», mais elle nuance en précisant que «les deux pays ont encore beaucoup à faire» et que ces notes «ne rassurent pas les citoyens locaux».

Par ailleurs, le document rappelle que le gouvernement marocain a adopté une loi sur l’accès à l’information «après des années de retard et d’appels persistants de la société civile pour créer un texte», mais que dans sa forme actuelle, cette mouture reste «vivement critiquée par la société civile, y compris l’antenne marocaine de Transparency», à cause de «lacunes» et de «restrictions graves». Elle a néanmoins permis au Maroc de rejoindre le Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) engagé dans la lutte contre la corruption, se félicite Transparency.

Le meilleur classement en Afrique du Nord

Premier ex-aequo avec la Tunisie en Afrique du Nord, dans la région MENA, le royaume est largement devancé par les Emirats Arabes Unis (23e mondial) avec un score de 70/100, suivis du Qatar (33e) avec une notre de 62/100, des territoires palestiniens occupés (34e), d’Oman (53e) et de la Jordanie (58) à égalité avec l’Arabie saoudite. Le Maroc devance le Koweït (78e mondial), Bahreïn (99e), l’Algérie à égalité avec l’Egypte (105e), l’Iran et le Liban (138e), la Mauritanie (144e), ainsi que l’Irak (168e) et la Libye (170e).

Au niveau du continent africain, les Seychelles (28e mondial) arrivent en tête, suivies du Botswana (34e) et du Cap Vert (45e). Dans ce classement continental, le Maroc, la Tunisie et l’Afrique du Sud sont également devancés par l’Île Maurice (56e), le Sénégal (67e) et Sao Tomé-et-Principe (68e).

En bas du classement mondial, le Soudan du Sud avec la Syrie (178e) et la Somalie (180e) occupent les trois dernières places, tandis que le Danemark (1e), la Nouvelle-Zélande (2e), la Finlande, le Singapour et la Suède (3e) complètent le podium, avec des scores au-dessus de 80/100 et de légères améliorations par rapport à 2017.