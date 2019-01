Sourire de Reda lance «#ana_m3ak» pour la prévention du suicide des jeunes au Maroc

Mobilisée depuis plusieurs années au Maroc autour de la prévention du suicide des jeunes, l’association Sourire de Reda revient cette année en lançant le mouvement solidaire «#ana_m3ak». Cette dernère est rejoint par des acteurs de la société civile et des jeunes leaders d’opinion.

«Ainsi, artistes et influenceurs, humoristes, animateurs TV, graffeurs, comédiens, YouTubeurs ont accepté de se mobiliser bénévolement à travers une vidéo qui sera massivement relayée sur les réseaux sociaux», indique l’ONG dans un communiqué parvenu ce mardi à Yabiladi.

Elle décrit une vidéo «porteuse de messages d’espoirs et de prévention» et qui «aidera chacun de nous à oser faire ces gestes simples – une main tendue, un regard, un mot, un sourire – qui peuvent changer la vie d’un enfant ou d’un adolescent traversant une période difficile et se trouvant confronté à la souffrance et, souvent, à l’impossibilité de communiquer».

Meryeme Bouzidi Laraki et Véronique Fima, respectivement présidente et directrice de Sourire de Reda, les membres de l’association et plusieurs des influenceurs ayant participé à la vidéo #ana_m3ak organiseront également un point de presse le mardi 5 février 2019, à 16h30 au restaurant La Sqala de Casablanca.

«Depuis 10 ans, Sourire de Reda mobilise l’opinion publique sur les enjeux d’une mobilisation auprès des jeunes en souffrance, et notamment chaque 5 février depuis 2013, dans le cadre de la Journée nationale de prévention du suicide des jeunes», poursuit le communiqué.

Sourire Reda rappelle qu’«avec l’aide cruciale des médias, l’association a contribué à lever le tabou sur ce sujet sensible et à fédérer les énergies pour permettre à chacun de devenir un relais de prévention».