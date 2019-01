Espagne : Arrestation d’un Marocain accusé de radicalisation

La Garde civile a arrêté, aujourd’hui à Saragosse, un ressortissant marocain de 25 ans, accusé de s’être endoctriné et d’avoir diffusé des contenus de propagande djihadiste, indique le ministère espagnol de l’Intérieur, cité par l’agence EFE.

Résident en Espagne depuis 2010, l’homme avait initié son processus de radicalisation en 2013. Il visionnait et diffusait de la propagande relative à l’idéologie djihadiste. En revanche, l’enquête menée ne fait état d’aucun contact entre lui et les canaux de l’islam radical à Saragosse.

Elle a toutefois révélé qu’il soutenait l’établissement d’un «califat virtuel» que l’organisation terroriste «Etat islamique» souhaite implanter pour pallier la perte de ses bastions en Syrie et en Irak, ainsi que son adhésion à des groupes extrémistes antérieurs à Daech et à des groupes Facebook violents en lien avec le conflit israélo-palestinien.

Le ministre de l’Intérieur fait également état de ses connaissances religieuses limitées, le rendant ainsi vulnérable et sensible à la propagande djihadiste, souvent liée à une vision idéalisée du conflit. L’homme s’adonnait aussi régulièrement à des jeux vidéo de guerre et consultait le site de l’Amaq, l’organe de propagande de Daech.

Il avait récemment intensifié son accès à des forums djihadistes sur lesquels sont publiés des manuels de préparation des explosifs et d’utilisation des armes.