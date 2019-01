Cinéma : Le premier film de Mustapha Derkaoui enfin restauré

Quarante-cinq ans de censure n’auront pas eu raison du premier opus de Mustapha Derkaoui, tourné à Casablanca en 1974 et dont l’unique copie vient d’être restaurée. Ainsi, «De quelques événements sans signification» sera projeté en février au 69e Festival international de Berlin (Berlinale), avec une vingtaine d’anciens films numérisés. Ce travail de recherche et de restauration a été mené dès 2016 par la plateforme artistique L’Observatoire, basée à Casablanca, avec l’aide de Filmoteca de Catalunya (Barcelone), détentrice des négatifs originaux, ainsi que Mustapha Derkaoui et son frère, Abdelkrim. Il fera également l’objet de «nombreuses autres programmations au Maroc et ailleurs, d’une publication et d’une exposition».

Selon un communiqué de la structure culturelle marocaine, relayé par le HuffPost Maroc, une copie en mauvais état existait au Maroc et plusieurs mois ont été nécessaires pour localiser les pellicules originales. «Le laboratoire espagnol qui les avait développées dans les années 1970 ne savait plus où elles étaient», raconte au média Léa Morin, coordinatrice du projet de restauration et de valorisation du film. Ce dernier, explique encore Léa Morin, «n’a jamais eu l’autorisation pour être diffusé» et n’a été projeté qu’une seule fois en France, en novembre 1975. «Il a ensuite été interdit d’exportation», car il aurait été jugé «inopportun». «C’est surtout le propos libre et politique qui gênait dans les années 1970», précise la coordinatrice.

Le film suit une équipe de tournage qui cherche un sujet pour son film et interroge des Casablancais sur ce qu’ils veulent du cinéma marocain. «Ils assistent à un crime commis par un ouvrier du port insatisfait qui tue involontairement son chef, ils décident de s’intéresser à ce cas particulier», indique L’Observatoire, ajoutant que «cette investigation sur les mobiles du crime les poussera à réfléchir à leur conception du cinéma et au rôle de l’artiste dans la société».