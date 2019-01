Gazoduc Maroc-Nigéria : L’étude de faisabilité achevée

Le Nigéria et le Maroc ont achevé l’étude de faisabilité pour la construction du gazoduc Nigéria-Maroc, d’une longueur de 5 660 km, a annoncé, lundi 28 janvier, le directeur général du groupe de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Maikanti Baru, selon le site nigérian Punch. L’installation fournira du gaz à au moins 15 pays d’Afrique de l’Ouest. Baru a également affirmé que l’étude d’optimisation de la conception technique préalable au projet était en cours, soulignant que cette installation, une fois achevée, stimulera les industries de la région.

Le ministre d’Etat chargé des ressources pétrolières, Ibe Kachikwu, a quant à lui déclaré que les pays africains mobilisaient environ 2 milliards de dollars pour mettre en place un organisme de financement destiné à financer le secteur de l’énergie. Le directeur général de la NNPC et le ministre se sont tous deux exprimés lors du Sommet international du pétrole, organisé à Abuja et auquel ont participé de hauts responsables gouvernementaux d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.

«Nous devons collaborer en particulier dans le domaine des infrastructures. Aujourd’hui, le Nigéria et le Maroc collaborent à la construction d’un gazoduc qui traversera au moins 15 pays d’Afrique de l’Ouest et comportera des points d’entrée et de sortie dans les différents pays, avant sa connexion avec le gazoduc déjà existant entre le Maghreb et l’Europe dans le nord du Maroc. L’étude de faisabilité est terminée et l’étude d’optimisation pré-FEED est en cours», a déclaré Maikanti Baru dans son allocution lors du sommet.