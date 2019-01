Belgique : L’Exécutif des musulmans de Belgique condamne l’agression d’une Marocaine voilée

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) condamne «fermement l’agression perpétrée à l’encontre d’une dame de confession musulmane à Anderlecht (Bruxelles) le 30 décembre 2018», indique-t-il dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Exprimant sa solidarité envers la victime, l’EMB affirme que bien que «la piste raciste n’ait pas été confirmée», cette agression a suscité «un grand émoi au sein de la population musulmane de Belgique».

Pour rappel, la victime, qui marchait dans la rue avec sa jeune fille au moment des faits, a été inopinément agressée et blessée au visage dans le quartier de La Roue, précise l’EMB. Sur les images d’une caméra de vidéosurveillance qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit la victime marcher dans la rue avec sa plus jeune fille de dix ans, portant des sacs de course.

Canette à la main, un passant en capuche lui assène un coup violent avant de prendre la fuite. La mère est tombée, puis a été aidée pour être conduite à l’hôpital en ambulance.

Une information judiciaire a été ouverte pour coups et blessures volontaires, alors que l’agresseur n’a toujours pas été retrouvé, rapporte le quotidien La Capitale. Dans ce sens, l’EMB se dit convaincu «que les services de police, ainsi que la justice, mettront tout en œuvre pour retrouver l’auteur et le condamner en conséquence de son acte».

Par ailleurs, l’Exécutif des musulmans de Belgique salue «le geste d’apaisement de la femme pour appeler les jeunes à ne pas se laisser submerger par l’émotion et à ne pas répondre à la violence par la violence».