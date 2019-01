Maroc : Le ministre de la Culture veut prioriser les centres culturels de proximité

La mise en place de centres culturels de proximité figure parmi les priorités de l’étape actuelle pour le département de la Culture, a assuré, lundi à Rabat, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.

Répondant à une question orale sur «le manque d’infrastructures culturelles dans plusieurs villes marocaines», présentée par le groupe Justice et développement à la Chambre des représentants, la ministre a souligné que son département se penchait sur la mise en place progressive de plusieurs structures culturelles de base au niveau des préfectures, des provinces ainsi que des communes urbaines et rurales. Il s’agit ainsi de répondre aux besoins culturels des citoyens et ce, en partenariat avec les collectivités territoriales et le secteur privé. Selon Laaraj, 36 centres culturels de proximité ont vu le jour en 2018 au Maroc.

Par ailleurs, le ministre évoque la création d’une trentaine de bibliothèques publiques, principalement dans le monde rural, outre le soutien de 25 autres, ainsi que la création de l’Institut national des beaux-arts à Fès et la Maison de la photographie à Rabat. Le ministère vise, également, à renforcer le réseau de conservatoires par la création de nouveaux établissements dans les villes de Mohammedia, Settat, El Jadida et Médiouna, ainsi de l’Institut national supérieur de la musique et des arts chorégraphiques à Rabat, dont les travaux sont en voie d’achèvement.